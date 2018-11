(Inter News) Lautaro smentisce ogni voce, le polemiche stanno a zero

Inter News: Parla Lautaro

(Inter News) Le parole di ieri di Lautaro Martinez sul suo impiego con il contagocce in questa prima parte della stagione avevano fatto pensare al primo mal di pancia del giovane argentino.

Oggi la punta ha parlato brevemente ad Inter Channel, smentendo qualsiasi dissidio con il mister e anzi, esprimendo grande convinzione per la sua scelta interista. “Giocare a San Siro è fantastico, c’è un’atmosfera eccezionale. Essere nell’Inter per me è molto importante, una grande responsabilità. Sono qui perché voglio restare qui, l’ho scelto io. Mi godo ogni istante e punto sempre a dare il cento per cento”.

Rinnovo di contratto in vista

Non solo. Il sito Tuttomercatoweb,com riporta la notizia che non esiste alcuna possibilità che l’attaccante possa tornare in prestito in Argentina al Racing Avellaneda . L’Inter crede nel suo talento e proprio per questo gli sta offrendo una testimonianza di grande fiducia: un rinnovo di contratto fino al 2024.

Fonte Tuttomrcatoweb