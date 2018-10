Inter News: Lautaro re per una sola notte, Spalletti non rischia

Inter News: Con il PSV Lautaro torna in panchina

(Inter News) Quello di mercoledì ad Eindhoven sarà un appuntamento decisivo per il futuro dell’Inter in Champions. Una vittoria dopo quella con il Tottenham potrebbe aprire la strada ad un doppio confronto con il Barca sicuramente improbo ma non da ultima spiaggia. Ogni altro risultato porterebbe a scenari per niente tranquillizzanti.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, affrontando le scelte che Spalletti si appresta a fare in vista della trasferta olandese. Dopo l’ampio turn over programmato con il Cagliari, il mister di Certaldo si trova nella situazione di poter scegliere tra forze fresche.

Icardi e Perisic sono pronti a riprendere i loro posti in prima linea, Politano reduce dallo splendido gol che ha chiuso la partita con i rossoblu isolani pare confermatissimo. Ergo Lautaro Martinez torna in panchina. Il Toro argentino ha brillato sabato scorso, ha incendiato San Siro con il gol e con le sue giocate. Ma lo schema di Spalletti per ora non prevede la presenza di una seconda punta a fianco del capitano. Dunque Lautaro si, ma magari solo a partita in corso.

D’ambrosio si D’ambrosio no

In difesa la girandola stavolta dovrebbe portare in panchina Miranda, con Skriniar e De Vrij al centro con Asamoah e D’Ambrosio confermati sulle fasce. La Gazzetta propone l’ipotesi di Skriniar sulla fascia destra con Miranda e De Vrij centrali, ma D’ambrosio pare difficilmente panchinabile dopo le buone prove degli ultimi tempi. Brozovic e Vecino coppia di Champions confermata, con Nainggolan davanti al centrocampo con il compito di inserirsi per scardinare la difesa olandese.

Il PSV viaggia come un treno in Olanda, sette vittorie su altrettante partite con 26 gol segnati e solo 3 subiti, un ruolino di tutto rispetto ma che deve fare i conti con la qualità non certo eccelsa dell’Eredivisie.

Domani ultimo allenamento ad Appiano e poi si vola in Olanda, per conquistare un altro metro più vicino alle stelle.

Fonte Gazzetta.it