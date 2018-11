Inter News, Lautaro titolare contro il Genoa? Il tecnico nerazzurro ne ha parlato in conferenza stampa

Inter News, domani pomeriggio i nerazzurri ospiteranno il Genoa a ‘San Siro’. Davanti a circa 65.000 spettatori, la squadra di Luciano Spalletti andrà alla caccia del settimo successo consecutivo in serie A.

Davanti un Genoa che non trova la vittoria da quattro giornate, che arriva dalla sconfitta subita mercoledì sera contro il Milan al 91°. Per il match di domani, il tecnico nerazzurro potrebbe fare qualche cambio nell’undici titolare.

Lautaro pronto

Luciano Spalletti potrebbe lanciare dal primo minuto Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, autore del suo primo gol con la maglia dell’Inter proprio a ‘San Siro’ contro il Cagliari, potrebbe guidare l’attacco nerazzurro contro il Genoa.

Spalletti ne ha parlato durante la conferenza stampa di oggi. Ecco le sue parole: “Lautaro? E’ sicuramente nei miei pensieri, è un calciatore di livello, che ha delle caratteristiche ben precise e che in queste partite ci può dare una mano importante”. Prosegue il tecnico nerazzurro: “Se scelgo Lautaro non è per far respirare Icardi, ma è perchè scelgo lui, che è un giocatore di pari livello”.

In vista del Barcellona

Luciano Spalletti potrebbe operare qualche cambio rispetto all’undici che ha sconfitto la Lazio. Martedì prossimo tornerà la Champions League, con l’Inter che ospiterà il Barcellona. Una sfida molto importante per i nerazzurri, con un ‘Giuseppe Meazza’ che vedrà il tutto esaurito.

Contro i catalani, l’attacco nerazzurro sarà guidato dal capitano Mauro Icardi. Il centravanti argentino sta attraversando uno stato di forma eccellente. Icardi è tornato a segnare con continuità, dopo un avvio di stagione non semplice. Domani potrebbe lasciare spazio a Lautaro, per essere pronto alla sfida di martedì contro il Barcellona.