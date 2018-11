Inter news, l’aggiornamento su Nainggolan: i tifosi sorridono

Nainggolan in gruppo

Radja Nainggolan si e regolarmente allenato con il gruppo ed ha anche sostenuto la partitella finale. Sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Appiano. Lo riporta Matteo Barzaghi che conferma il recupero definitivo del belga. Sarebbe anche disponibile per domani contro il Genoa ma deciderà Spalletti se schierarlo subito in campo o attendere il match contro il Barcellona di martedì per preservarlo. L’ex Roma si era infortunato nel derby dopo un duro scontro con l’argentino Lucas Biglia.

L’idea è quella di permettergli il totale recupero così da averlo al massimo della forma per il match di Champions League. Domani contro il Genoa ci sarà un ampio turn-over anche se per il tecnico toscano sono tutti titolari. Probabile anche la conferma per Joao Mario. Si prospetta anche l’impiego di Lautaro Martinez al posto di Mauro Icardi.

Nainggolan si allena regolarmente. Recuperato. Poi deciderà Spalletti quando metterlo in campo. Ma Radja è tornato completamente in gruppo. @SkySport #Nainggolan #InterGenoa — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 2, 2018