Inter News, la stoccata di Icardi a fine partita: la risposta del capitano

Inter News, al termine della partita di Ferrara, Icardi è molto chiaro nella risposta ad una domanda specifica del giornalista

Inter News, Mauro Icardi ha trascinato i nerazzurri al successo esterno sul campo della Spal. Una doppietta decisiva per i tre punti e per la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al termine del match, il capitano nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Un gol che mancava da tempo in trasferta”, a questa affermazione, Icardi ha risposto in modo molto chiaro e preciso. Ecco le sue parole: “Gol importanti perchè hanno dato i tre punti. Non mi mancava il gol da tanto, ne ho fatti 29 l’anno scorso. L’importante è che l’Inter faccia bene”. Analizzando le partite in trasferta di Icardi, la rete in campionato mancava dall’ultima giornata della passata stagione. Il capitano nerazzurro ha segnato su calcio di rigore all’Olimpico contro la Lazio. In questa stagione, novanta minuti contro il Sassuolo, a Bologna non è sceso in campo per infortunio, mentre a Genova contro la Sampdoria ha giocato tutto l’incontro. E stasera, dopo solo due partite esterne senza reti, è tornato subito a segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Ha ragione Mauro: il gol non mancava da molto tempo.