(Inter News) La rivelazione del bomber: vicinissimo ad essere nerazzurro

Inter News: Il bomber della Samp confessa

(Inter News) I bomber come lui sono sempre merce appetibile. Uno che la butta dentro con regolarità impressionante ormai da anni, con maglie diverse e spesso con gesti tecnici esaltanti si ha sempre piacere di averlo in squadra e non contro.

Fabio Quagliarella, prossimo avversario dell’Inter sabato sera a Marassi confessa a Dazn di essere stato vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. E non una sola volta: “José Mourinho, quando giocavo nell’Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all’Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate”.

Commentando la partita del prossimo turno, Quagliarella ha poi detto “Ogni partita ha episodi diversi e occasioni diverse, non penso mai a come posso calciare o segnare. 90 minuti sono lunghi, figuriamoci contro squadre come l’Inter”.

Fonte Dazn