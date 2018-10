Inter News: La notizia colpisce, un ospite inatteso al derby (TS)

Inter News: Marotta in tribuna al derby

(Inter News) Secondo quanto riportato da Tuttosport, la tribuna VIP di San Siro potrebbe vedere stasera la presenza di un ospite “particolare”, l’ex Ad della Juventus Beppe Marotta.

Il dirigente, dopo la conclusione del suo impegno dirigenziale con il club bianconero, ha stabilito Milano il centro della sua vita e dei suoi affari.

Le voci di corridoio insistono sul possibile arrivo di Marotta in seno al management nerazzurro, probabilmente già in occasione della prossima assemblea dei soci del 26 ottobre. In quella data si capirà se la famiglia Zhang ha davvero intenzione di portare in nerazzurro Beppe Marotta. Il suo ruolo potrebbe essere quello di secondo Ad, formula già adottata dal Milan di qualche anno fa e dalla stessa Juventus.

Marotta andrebbe così ad occuparsi del settore più prettamente sportivo mentre Antonello potrebbe restare a capo della struttura gestionale e amministrativa. Questa ipotesi di organigramma lascerebbe dunque inalterate le competenza di Piero Ausilio come Direttore Sportivo nerazzurro con tutte le prerogative in fatto di mercato che gli competono.

Il progetto potrebbe partire velocemente a patto che la Juventus non metta i bastoni tra le ruote. Marotta infatti è tuttora legato contrattualmente ai Campioni d’Italia anche senza ruoli operativi. Dunque solo le sue dimissioni o una rescissione consensuale potrebbero metterlo nella condizione di insediarsi nei vertici aziendali nerazzurri.

(Fonte Tuttosport)