Inter news, i due giocatori nerazzurri hanno parlato dei prossimi impegni della squadra, un chiaro messaggio

Inter news, a margine dell’evento di questa sera presso il Flagship Store di via San Pietro all’Orto di Brooks Brothers, Official Formalwear and Footwear Partner di FC Internazionale, i giocatori della prima squadra presenti hanno parlato alla stampa.

Keita Balde è intervenuto anche ai microfoni di Inter TV: “Arrivano un po’ di partite importanti, quasi decisive. Andiamo ad affrontarle con tanta voglia e con tanta forza. Il calcio è bello perché da sempre l’occasione per una rivincita, un passo falso ci può stare ma non deve ricapitare. Voglio fare tutto sul campo per giocarmi le occasioni che avrò. Gli allenamenti vanno bene, siamo fiduciosi. Contro il Frosinone vogliamo vincere, senza guardare la loro classifica perché tutte le partite sono complicate. Arrivano un po’ di partite impegnative ma siamo l’Inter e dobbiamo essere abituati a queste partite”.

Anche Asamoah ha parlato del momento della squadra e degli impegni che dovranno affrontare i nerazzurri: “Nel calcio può succedere di tutto, guardiamo sempre avanti, stiamo lavorando molto bene per migliorare partita in partita. Contro il Frosinone dovremo andare in campo con la cattiveria sportiva di una partita da Champions per dimenticare Bergamo. In Champions vogliamo passare il turno, mancano ancora due partite mentre in campionato è ancora lunga”.

(fonte: inter.it)