Inter News: Keita la fa da padrone

(Inter News) Era rimasto l’unico ancora sotto il suo standard, da stasera anche Keita Balde entra di diritto nell’elenco dei “recuperati” da Luciano Spalletti.

Ci sono volute 13 partite prima di rivedere il Keita formato Lazio, quello che trasformava in oro quasi tutti i palloni che toccava. Il Frosinone non è il Barcellona, questo è fuor di discussione, ma la prova del ragazzo è al di sopra della media comunque. Due gol ed un assist non sono pizza e fichi nel campionato italiano, qualunque sia l’avversario di turno.

A fine gara Keita ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Era molto importante vincere oggi dopo la sconfitta di Bergamo ed è andata bene cosi. Molto importante ritrovare il gol la sinergia con i compagni, tutto molto bello, siamo una grande squadra, un bellissimo gruppo, anche chi non è disponibile da sempre il suo supporto.

Penso che questo sia stato uno dei gol più emozionanti, farlo in casa, davanti ai nostri tifosi, una bella emozione. Mi piace sentire l’affetto dei tifosi, speriamo arrivino altri gol, oltre questi. Siamo una squadra che può arrivare dove vogliamo se lo vogliamo tutti insieme. La Champions? Andiamo li con la testa alta, fieri di noi, siamo l’Inter non dobbiamo avere paura di nessuno”