Inter News, verso Inter-Cagliari: ecco quando parlerà Spalletti in conferenza stampa

Inter News, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa prima del match di sabato sera contro il Cagliari, ecco quando

Inter News, archiviata la terza vittoria consecutiva tra Champions League e campionato, i nerazzurri si preparano al prossimo impegno di campionato. Sabato sera a ‘San Siro’ arriva il Cagliari, con l’Inter che cercherà di conquistare il terzo successo consecutivo, dopo quelli ottenuti contro Sampdoria e Fiorentina.

Come di consueto, prima dell’incontro di campionato, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa. Attraverso il sito ufficiale del club nerazzurro, ecco la nota della società: “Alle ore 14.00 di venerdì 28 settembre presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Inter-Cagliari, gara valida per la 7^ giornata della Serie A TIM 2018/19”. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube dell’Inter e ci saranno aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro.