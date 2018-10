Inter news, incredibile idea di Spalletti per sbancare l’Olimpico

Spalletti ha la strategia

L’Inter affronterà la Lazio lunedì sera all’Olimpico. Sarà una sfida fondamentale per due squadre che si contenderanno la terza posizione in classifica. I ricordi dello scorso maggio, proprio all’Olimpico, che valsero la qualificazione in Champions ai nerazzurri, sono ancora freschissimi. Simone Inzaghi vuole assolutamente rifarsi e stimola i tifosi affinchè siano la spinta in più per portare a casa i tre punti.

Nel frattempo, Luciano Spalletti vuole subito dimenticare la sconfitta di Barcellona proprio vincendo lo scontro diretto contro la Lazio. Non ci sarà l’infortunato Radja Nainggolan ma per sostituirlo si pensa ad una vera novità. Il tecnico di Certaldo starebbe pensando di alzare Matias Vecino nel ruolo di trequartista per sfruttare gli inserimenti e le conclusioni dalla distanza.

Rientrerà sulla corsia destra sia Matteo Politano che Sime Vrsaljko.Inoltre potrebbe esserci una possibilità per l’ex Keita Balde al posto di Ivan Perisic. Scontato,invece, il rientro di Stefan De Vrij al fianco di Milan Skriniar. proprio l’olandese, nella scorsa partita, fcausò il rigore poi trasformato da Mauro Icardi.