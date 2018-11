Inter News: Incontro Marotta – Zhang, ecco gli argomenti ed i risultati

Inter News: Intesa completa

(Inter News) E’ già andato in scena l’incontro tra Beppe Marotta e la famiglia Zhang. A Nanchino le parti si sono incontrate per passare in rassegna tutte le problematiche più importanti intorno alle quali ruoterà il futuro dell’Inter.

Ne dà notizia Sky Sport, riportando che si è parlato della rosa della prima squadra, degli impianti, in modo particolare dello stadio e dell’accordo da formalizzare con il Milan. Anche giovanili e mercato sono stati ovviamente temi all’attenzione della proprietà e del futuro dirigente nerazzurro. Una fotografia a tutto tondo dunque, su cui Zhang Jindong e suo figlio Steven hanno sostenuto in pieno l’impostazione di Marotta, confermando la sintonia che regna tra la proprietà e l’ex Ad bianconero.

L’accordo ufficiale sarà ratificato nei prossimi giorni e l’ingresso ufficiale nella dirigenza nerazzurra dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo mese di dicembre. A metà settimana Marotta farà rientro in Italia, portando con sé le certezze fornitegli dagli Zhang e le enormi aspettative del gruppo Suning.

(Fonte Sky Sport)