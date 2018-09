(Inter News) “In Europa pochi come lui”, il nerazzurro esalta a suon di gol

Inter News: per l’esterno nerazzurro un inizio da urlo

(Inter News) Dopo un mondiale giocato alla grandissima c’erano fondati timori che il suo rendimento ad inizio stagione non potesse essere ottimale. Invece Ivan Perisic sta sorprendendo tutti per un avvio a livelli altissimi e per la regolarità con cui va a segno sia in nazionale che in nerazzurro. Dopo i due gol Con Torino e Bologna nelle prime tre di serie A, ieri un gol storico e bellissimo, il primo pallone croato scagliato nella rete del Portogallo con una voleè delle sue.

Perisic ha poche ma straordinarie doti, una su tutti quella di dare sfogo al suo talento ad una velocità spesso impossibile da reggere per i difensori avversari. Molti hanno la classe, molti altri la velocità, lui riesce a sommare le due virtù a livelli da top.

Ne ha parlato ieri Alessio Tacchinardi negli studi di Mediaset commentando proprio la gara tra Portogallo e Croazia: “Sta crescendo e migliorando molto anche con la Nazionale. In Europa sono pochi i giocatori che hanno strappo, intensità come i suoi e hanno il suo senso del gol. Deve migliorare sotto l’aspetto della continuità, ma è molto forte, ce ne sono pochi in giro come lui“.

(Fonte: Mediaset Premium)