Inter News, importante riconoscimento per il club: premiato il dirigente vincente

Inter News, il dirigente nerazzurro è stato premiato per il grande lavoro svolto e per aver portato a vincere molti trofei il settore giovanile

Inter News, questa sera Roberto Samaden ha ricevuto un importante riconoscimento. Presso l’Auditorium Varrone di Rieti, ha ricevuto il premio “Manlio Scopigno” come miglior direttore del settore giovanile per “aver costruito all’Inter un modello di gestione che è diventato un esempio per il calcio italiano ed europeo – come si legge nella motivazione –. Il vivaio nerazzurro ha ottenuto con tantissime delle sue squadre, anche nella scorsa stagione, risultati eccezionali e, soprattutto, ha fornito alla società nerazzurra e al club Italia un patrimonio di giovani talenti sui quali costruire il proprio domani. In un periodo in cui spesso si lamenta la scarsa professionalità dedicata alla crescita dei ragazzi, il suo è un esempio che permette di guardare con ottimismo al futuro”.

Samaden ha così commentato: “Fa piacere ricevere questo risconoscimento, ma voglio ringraziare la Società che ci dà la possibilità di svolgere bene il nostro compito e ci tengo a precisare che il nostro è un lavoro di squadra. Il premio va condiviso con almeno altre 250 persone, perché non è il singolo a fare la differenza, ma il lavoro quotidiano di gruppo”.

L’obiettivo

Roberto Samaden ha aggiunto: “È una soddisfazione, ma non una sorpresa, vedere che nella massima serie stanno trovando spazio tanti ragazzi cresciuti nel nostro vivaio – ha commentato -. L’importante è non avere l’aspettativa che i giovani siano subito pronti al salto dalla Primavera alla Serie A, perché il campionato italiano è estremamente difficile e solo con il giusto percorso si può dare continuità alla loro crescita. Tanti hanno già dimostrato dopo qualche anno di poter arrivare ad alti livelli. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi. La base è sempre più ristretta, ci sono meno giovani e quindi tutto si fa più complicato. Bisognerebbe lavorare sul calcio di base per migliorare anche quello di vertice”.

Ultimi anni che hanno visto il settore giovanile dell’Inter vincere molti trofei in tutte le categorie. Tra tutte, le grandi imprese della Primavera di Stefano Vecchi, capace di vincere gli ultimi due campionati di fila. La passata stagione ha visto i nerazzurri vincere ben 3 titoli: Supercoppa Italiana, Torneo di Viareggio e campionato. Una striscia vincente che la società nerazzurra tenterà di proseguire in questa annata. C’è stato un profondo cambiamento nella Primavera, con l’arrivo del nuovo tecnico Madonna e l’innesto di molti nuovi giocatori, tra nuovi arrivi e promossi dalla categoria inferiore alla Primavera. L’inizio di stagione è stato positivo, quest’anno sarà difficile ripetersi, ma l’Inter proverà nuovamente a sollevare nuovi trofei.

(fonte: inter.it)