Inter news | Importante onorificenza per per i nerazzurri

Inter news, un francobollo per la storia

Inter news – In concomitanza del 110mo anniversario dell’Inter, è stato emesso un francobollo dedicato a questo importante avvenimento.

Il tweet delle Poste

#Filatelia Francobollo dedicato al Football Club Internazionale Milano @Inter, i cui colori sono simbolo del cielo della notte che ne vide la fondazione 110 anni fa. pic.twitter.com/AzqrKXbNsh — Poste Italiane (@PosteNews) October 12, 2018

“Filatelia Francobollo dedicato al Football Club Internazionale Milano Inter, i cui colori sono simbolo del cielo della notte che ne vide la fondazione 110 anni fa”.

Il bollettino illustrativo

“l’Inter è l’unica squadra in Italia a non essere mai retrocessa in Serie B” e che “ogni anno attrae milioni di tifosi da ogni angolo del globo sugli spalti dello stadio di casa: il Giuseppe Meazza in San Siro. La storia dell’Inter è costellata di emozioni, successi e dello spettacolo assicurato dai grandi campioni che hanno vestito la maglia nerazzurra. Icone come Meazza, Facchetti, Suarez, Ronaldo e Zanetti hanno scolpito nella storia momenti indimenticabili e tramandato un testimone che i giocatori di domani sono pronti a raccogliere e portare verso nuovi e sempre più alti traguardi”.

