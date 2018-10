Inter news, il risultato sorride ai nerazzurri: domani sera la grande occasione

Inter news, domani sera sfida contro la Lazio, per i nerazzurri sarà una grande occasione da sfruttare al meglio

Inter news, Napoli e Roma si dividono la posta in palio. Al ‘San Paolo’ finisce 1-1, con le reti di El Shaarawy per il vantaggio giallorosso al 14° e di Mertens al 90°. Con questo punto, la squadra di Ancelotti sale a quota 22, mentre la Roma a 15 punti.

Un pareggio che sorride all’Inter di Luciano Spalletti, impegnata domani sera a Roma contro la Lazio. I nerazzurri vedono l’obiettivo secondo posto alla portata. Con una vittoria contro i biancocelesti, l’Inter andrebbe a 22 punti, agganciando il secondo posto in classifica. Una grande occasione per Icardi e compagni.

Continuare a vincere

L’Inter arriva alla trasferta di Roma da cinque vittorie consecutive in campionato. Una prepotente risalita in classifica, con la squadra di Spalletti che è in piena zona Champions League. Contro la Lazio si andrà a caccia del sesto successo di fila, in un match che evoca i bei momenti vissuti nel maggio scorso.

Una vittoria di rimonta che ha portato l’Inter a qualificarsi per la Champions League. Domani i nerazzurri avranno di fronte un avversario che ha vinto le ultime tre partite tra campionato e Europa League, che avrà il dente avvelenato dopo la sconfitta subita all’ultima giornata del campionato scorso. L’Inter è consapevole della sua forza, domani giocherà contro una squadra che in casa arriva da tre vittorie consecutive, dopo la sconfitta patita contro il Napoli alla prima giornata di campionato. Il secondo posto è alla portata.