Inter news, il noto giornalista non ha dubbi: “Domani sera basterà…”

Inter news, nessun dubbio per il giornalista in vista del match decisivo contro il Psv

Inter news, domani sera sarà la notte della verità. Dentro o fuori, nessuna via di mezzo. Vincere e sperare che da Barcellona arrivi la buona notizia, ossia la non vittoria del Tottenham. Anche un pareggio potrebbe bastare ai nerazzurri, in caso di sconfitta degli inglesi.

Nell’edizione delle 23:00 di Sky Sport 24, dedicata alla Champions League, ha parlato Maurizio Compagnoni. Il noto giornalista non ha avuto dubbi: l’Inter può benissimo vincere contro il Psv.

Ecco le sue parole: “L’Inter vista per sessanta minuti contro la Juventus basta e avanza per battere il Psv”. Compagnoni ha parlato anche del Barcellona: “Sono curioso di vedere che formazione manderà in campo Valverde“.

In Spagna si sta ipotizzando l’undici che scenderà in campo contro il Tottenham. Potrebbe esserci un turnover massiccio, con l’utilizzo di molti giocatori che hanno giocato di meno in questa prima parte di stagione. L’Inter spera nell’aiuto del Barcellona.