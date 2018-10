Inter News, il giocatore è fondamentale per i nerazzurri: è il migliore in serie A

Inter News, il giocatore nerazzurro è il migliore in serie A in un dato ben specifico che valorizza la qualità e il carattere, grazie anche alla squadra

Inter News, Marcelo Brozovic è il faro del centrocampo nerazzurro. Dall’intuizione di Luciano Spalletti, che nella passata stagione ha arretrato il giocatore croato in mediana, le prestazioni di Brozovic sono migliorate notevolmente in quantità e qualità.

Un nuovo ruolo ricoperto anche con la nazionale croata, con lo stesso ct Dalic che ha confermato Brozovic in quella posizione. Una posizione in cui il centrocampista nerazzurro è più partecipe alla manovra nerazzurra. Un ruolo in cui tocca molti più palloni, iniziando l’azione offensiva dell’Inter.

Il migliore in serie A

Nell’edizione delle 20:00 di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha parlato dell’importanza di Brozovic per l’Inter e Spalletti. Analizzando un dato preciso, il centrocampista nerazzurro è il giocatore che ha effettuato più passaggi nella meta campo avversaria, ben 336. Dietro il nazionale croato, c’è De Rossi con 271 passaggi, seguito da Pjanic con 270 e Allan con 268.

Oltre a questo primato, Brozovic è il giocatore che ha rubato più palloni in campionato, che ha vinto più contrasti e che ha corso più di qualunque altro giocatore. Un perno fondamentale per l’Inter. In vista del derby di Milano, che si giocherà alla ripresa del campionato, il centrocampista croato dovrebbe esserci. Brozovic sta smaltendo il leggero infortunio muscolare e il suo impiego nella stracittadina milanese non dovrebbe essere in discussione.