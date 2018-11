Inter news, il gesto che determina il cambiamento della squadra: parola di Spalletti

Inter news, nell’analisi del match, Luciano Spalletti si è soffermato sul gesto compiuto da un giocatore nerazzurro

Inter news, Luciano Spalletti ha parlato al termine del match. Il tecnico nerazzurro ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Barcellona. Queste le sue parole: “Volevamo offrire una prestazione che potesse essere apprezzata dai tifosi. E la squadra ha risposto nella maniera giusta. Abbiamo avuto coraggio e siamo stati in linea con quello che voleva il pubblico”.

Continua Spalletti: “Sembrava che la partita fosse ormai indirizzata verso lo 0-0. È arrivato il loro gol in maniera inaspettata, ma fondamentale è stata la nostra reazione. I ragazzi non ci sono stati e il fatto che Icardi sia andato a prendere la palla dentro la rete dopo il pareggio, dimostra il carattere e la mentalità della squadra”. Ancora il tecnico nerazzurro: “Abbiamo fatto fatica nel primo tempo perché non siamo riusciti a tenere palla e abbiamo commesso qualche errore di troppo, lasciando il pallino agli avversari. In questo momento però loro sono più forti di noi. È stata una partita di grandissima fatica, perché hanno una qualità incredibile e ti obbligano a restare corto al limite dell’area. E quando riconquisti palla sono comunque subito pronti a saltarti addosso”.

Il gesto di Icardi

Parlando della partita, Luciano Spalletti si è soffermato su un momento importante dopo la rete segnata da Icardi. Il capitano nerazzurro è andato subito a prendere la sfera dentro la porta per riportarla al centro del campo.

Il tecnico nerazzurro è stato chiaro: “Il fatto che Icardi sia andato a prendere la palla dentro la rete dopo il pareggio, dimostra il carattere e la mentalità della squadra”. L’Inter è cambiata, i nerazzurri sono diventati più cattivi, sportivamente parlando. La forza del gruppo è sempre più forte, il carattere è più forte: una squadra che lotta unita con un obiettivo comune.

La qualificazione

Sulla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, Luciano Spalletti ha così commentato: “La qualificazione è nelle nostre mani, ma le partite vanno giocate. Dovremo andare a Londra a fare risultato, convinti della nostra forza”.