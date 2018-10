Inter News: il flop del nerazzurro fece scalpore, ma quanta sfortuna

Inter News: Era arrivato con tante aspettative

(Inter News) Arrivò all’Inter nell’estate del 2014. Nessuno pensava ad un fuoriclasse ma pochissimi potevano prevedere che la sua avventura in nerazzurro si concludesse con un flop totale.

Dodò arrivò dalla Roma dopo due anni più che dignitosi nella capitale. La formula fu quella del prestito per 1,2 milioni con obbligo di riscatto alla prima presenza del giocatore in gare ufficiali per altri 7,8 milioni di euro. Totale 9 milioni per un investimento andato male.

Oggi è l’agente del giocatore, Cristiano Torelli, a ricordare quell’esperienza ai microfoni di Calciomercato,com.

Torelli tiene a sottolineare che l’Inter è restata nel cuore del laterale brasiliano come un’esperienza indimenticabile. Ricorda gli esordi di Dodò in Europa League impreziositi da due gol e la successiva convocazione nella nazionale carioca proprio grazie al buon inizio con i nerazzurri.

Il giocattolo si ruppe quando il terzino fu costretto a tornare sotto i ferri del chirurgo per un intervento al ginocchio sinistro. Poi lo stop di quasi un anno, la lunga rieducazione, la ripresa con un nuovo allenatore e la società che fu costretta a scelte diverse che costrinsero Dodò a lasciare l’Inter per la Sampdoria.

Fonte:Calciomercato.com