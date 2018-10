Inter news, il calciatore anticipa il rientro: derby nel mirino

Inter: il calciatore rientra prima del previsto

L’Inter pensa al derby in attesa di riavere l’inter gruppo al completo. L’allenamento con l’intera rosa dovrebbe svolgersi domani. Tutti i nerazzurri rientrano in giornata dalle rispettive nazionali ma Keita Balde ha anticipato i suoi compagni presentandosi ad Appiano. Eppure, il senegalese ha giocato 90 minuti ieri sera ma ha deciso di raggiungere subito Milano. La sua nazionale vola ma, da oggi, testa soltanto al derby.

Keita vuole stupire e convincere Spalletti che ancora non lo vede nel ruolo di esterno di sinistra. A destra non ha brillato e Matteo Politano è il titolare. L’infortunio di Matias Vecino potrebbe far cambiare tante cose. Casomai non dovesse farcela, al posto del numero 8, acanto a Brozovic, dovrebbe esserci Roberto Gagliardini ma non si esclude l’utilizzo di Radja Nainggolan in mediana. Se così dovesse essere, Keita Balde potrebbe essere proposto da trequartista per garantire imprevedibilità e tecnica alla squadra. Il tecnico toscano ha quattro giorni per decidere anche se il derby, fuori dal campo, è già iniziato.