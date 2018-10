Inter news, Icardi segna e Wanda si scatena con Mughini (VIDEO)

Wanda esulta al gol di Icardi

L’Inter ha battuto la Lazio con un netto 3-0 entusiasmando i propri tifosi. Anche negli studi di Sportmediaset, il match è stato seguito con la massima intensità. Davanti agli schermi erano presenti tutti gli ospiti di Tiki Taka. In prima fila i due interisti d’ecccezione Fabrizio Biasin e Wanda Nara. Proprio la moglie di Mauro Icardi ha esultato in maniera singolare al gol del marito. La showgirl argentina si è immediatamente diretta verso Gianpiero Mughini, notissimo tifoso della Juventus, con il quale ha cercato di condivire la gioia del gol.Espressione totalmente desolata per il laziale Giuseppe Cruciani, apparso logicamente insodisfatto per l’imbarcata dei bianco-celesti.