(Inter News) Icardi : ecco cosa ha fatto tornato da Londra alle 6 del mattino

Inter News: Un capitano vero

(Inter News) Diciamo la verità, negli ultimi giorni Mauro Icardi ha fatto parlare di sé più per lo strepitoso regalo fatto ai compagni dello scorso anno che non per la prestazione di Wembley. Un Rolex ciascuno per ringraziarli del supporto avuto per diventare capocannoniere, a Londra invece tanto impegno, nessuna palla giocabile e un gran botta rimediata nel finale di gara. Un piccolo infortunio che ha fatto temere i tifosi in vista dei prossimi due big match di campionato con Roma e Juventus.

Icardi sta dimostrando di crescere, alla svelta e tanto, anche come capitano. Al di là dell’omaggio ai compagni, lo si capisce dalla serietà con cui affronta ogni pur piccolo inciampo. La botta rimediata con il Tottenham ha messo in evidenza un altro aspetto del carattere di Mauro.Ne ha fatto cenno il capitano stesso in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

“Sono tornato da Londra alle 6 del mattino, con la squadra, e ho fatto le vasche di acqua fredda per ridurre l’ematoma al quadricipite. Voglio recuperare in fretta e giocare subito. Il mio calcio? Non è un calcio che alleno, ce l’ho dentro. So che devo avere la capacità di rubare l’attimo al difensore. Mi può bastare un secondo. Io urlo, ogni tanto alzo la voce anche con i compagni. Non è stata la fascia a cambiarmi, io sono così, fedele alle mie scelte e con degli obiettivi molto chiari”.

Fonte Corriere dello Sport