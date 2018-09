Inter News: Icardi e Brozovic deludono in nazionale? Meglio così

Inter News: tornano i reduci dalle nazionali

(Inter News) La fine della sosta per le nazionali restituisce i giocatori all’Inter. Tra ieri e oggi tutti gli effettivi sono rientrati agli ordini di mister Spalletti per la ripresa del campionato e, soprattutto, della Champions. Le truppe tornano con qualche ferito (Vrsaljko, Lautaro Martinez) il che nell’animo dei tifosi fa odiare ancora di più queste soste per partite pressochè inutili.

Secondo gli osservatori più famosi, qualche giocatore nerazzurro torna anche abbacchiato nel morale. Le critiche ricevute per le gare disputate sono state infuocate, dopo le attese che si erano sollevate. La Croazia vice campione del mondo che ne becca sei da una Spagna eliminata in fretta e furia in Russia, l’Argentina che non trova pace neanche con il nuovo corso di Scaloni, hanno dato la stura ad ondate di critiche. E chi ci va di mezzo sono stati ovviamente i protagonisti più attesi, Brozovic e Perisic tra i croati, Icardi nell’albiceleste.

I croati e il capitano

Chi si aspettava che i due scudieri di Dalic facessero fuoco e fiamme forse non ha capito come funziona. Quello che valgono lo hanno dimostrato quando c’era bisogno, al mondiale, dando le paste a quasi tutti gli avversari.

Maurito è arrivato in nazionale già impegnato a combattere con il risentimento muscolare che lo affligge dallo scorso campionato.

Cosa si aspettavano che il capitano nerazzurro cantasse e portasse la croce ? Che si sbattesse come un matto con il rischio di fermarsi per chissà quanto tempo? Chi ha parlato di delusioni nerazzurre faccia pure, ai tifosi nerazzurri va bene così. Se Perisic, Brozo e Icardi sono tornati a Milano con due recuperi e tre corse in meno nelle rispettive nazionali nessuno può accusarli di disimpegno.

E se anche avessero tirato indietro la gamba in qualche contrasto avrebbero fatto pure bene, visto che chi paga loro stipendi sontuosi non sono le federazioni impegnate in queste amichevoli senza senso.

Una stilla di energia risparmiata in questa sosta sarà benzina preziosa che i tre moschettieri saranno chiamati a mettere in campo sabato con il Parma e martedì contro il Tottenham. Questo conta, tutto il resto è noia.