Inter News: i tifosi hanno scelto, ecco il loro responso

Inter News: Icardi migliore in campo in Olanda

(Inter News) Il sito ufficiale dell’Inter ha avviato da qualche settimana l’iniziativa di coinvolgere i tifosi nel dopo gara, chiedendo loro chi sia stato il migliore in campo. Per la partita di Champions ad Eindhoven hanno votato più di 7000 tifosi, come confermato dal comunicato ufficiale della società.

E’ appena terminato, con 7,073 voti, il sondaggio lanciato su Twitter dopo la sfida contro il PSV. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo per i tifosi nerazzurri è Mauro Icardi con il 45%, seguito da Radja Nainggolan con il 31%. Il terzo posto va a Matteo Politano con il 13% e infine con l’11% Samir Handanovic.”

Il capitano ha sciorinato in Olanda la prova migliore di questo avvio di stagione. Volitivo, lucido su tutti i palloni, presente in zone del campo altre volte a lui sconosciute pur di difendere il risultato così prezioso.

E soprattutto ancora a segno nella massima competizione europea, dopo la meraviglia con il Tottenham un gol da vero “animale dell’area di rigore” come lo ha definito mister Spalletti. Un due su due in Champions per chiudere la bocca ai suoi detrattori che per tanto tempo lo hanno apostrofato con un ritornello ormai desueto “segna si, ma solo in campionato…”. Contenti ora?

Fonte: Inter.it