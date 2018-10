Inter news, i nerazzurri hanno un motivo in più per giocare sereni

Inter: la tua partita può essere più semplice del previsto

L’Inter affronterà il Barcellona questa sera alle ore 21.00 al Camp Nou. Una sfida molto sentita e ricca di ansia per l’ambiente nerazzurro che, prima, assisterà a PSV -Tottenham. L’altro match del Girone B si disputerà alle 18.55, ed un possibile pareggio potrebbe essere un’ottima notizia per Icardi e compagni.

Inter e Barcellona comandano la classifica con sei punti a testa. Ultime a 0 punti sono proprio le altre due avversarie. Per questo motivo, con gli scontri diretti a favore, se il confronto tra Harry Kane e Lozano dovesse terminare in pareggio, il big match di stasera potrebbe giocarsi con più serenità.

Come ha già confermato il capitano nerazzurro, giocare al Nou Camp è sempre emozionante ed il supporto dei tifosi rende i 90 minuti infernali agli ospiti. Proprio per questo, il Barcellona tra le mure amiche ha costruito un vero e proprio fortino.Probabilmente l’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di non perdere, anche se in questa competizione hanno già dimostrato di essere pronti a tutto. La “Pazza Inter” giocherà senza paura con il ricordo di quello 0-1 del 2010, che fece lo stesso gioire i tifosi. Luciano Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro:

“Andremo in campo per esprimere il nostro gioco”