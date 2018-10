(Inter News) Finalmente! Nuovo stadio, soluzione in vista. Tutti i dettagli

Inter News: Stadio, soluzione in vista

(Inter News) Il sito Calcio e Finanza.it riporta una notizia decisamente importante nell’ottica della crescita del club e dello sviluppo economico dell’Inter. Secondo il sito infatti le due società milanesi avrebbero condiviso la strategia che porterebbe alla soluzione del problema stadio per entrambe. Inter e Milan sarebbero intenzionate a concordare con l’Amministrazione comunale meneghina l’ acquisizione del diritto di superficie dell’impianto di San Siro per 99 anni. Soluzione che, se da un lato non porterebbe allo stadio di proprietà, nei fatti avrebbe la stessa portata considerando la lunghezza del periodo di concessione.

Si tratterebbe di un passo avanti enorme. La nuova formula permetterebbe di bypassare tutte le lungaggini e le spese rilevantissime legate alla costruzione di un nuovo impianto per uno dei due club. Inter e Milan proseguirebbero nella convivenza nel Meazza e, con queste condizioni, potrebbero immediatamente avviare il piano di ristrutturazione completo dell’impianto per portarlo ai livello di confort e fruibilità degli stadi al top europeo.

I risparmi favoriranno la ristrutturazione

Inter e Milan fino ad oggi utilizzano lo stadio con un contratto che prevede un canone annuo di 3,5 milioni di euro annui per ciascuna delle due società. Considerando aumenti legati al canone Istat e rimborsi di altra natura, nel 2017 le due società hanno dovuto pagare al comune di Milano qualcosa come 10,4 milioni di euro. Al netto degli importi che il Comune ha girato ai due club per “l’affitto di spazi per attività organizzative, logistiche e commerciali”, l’Inter nel 2017 si è trovata a dover versare quasi 4 milioni di euro.

La definizione della concessione per 99 anni permetterebbe dunque da un lato di risparmiare cifre considerevoli e, dall’altro, di poter destinare queste risorse all’ammodernamento dell’impianto cui tutti i tifosi delle due squadre sono legati da decenni di storia e di successi.

(Fonte Calcio e Finanza.it)