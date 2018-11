(Inter News) FFP: la Gazzetta allude, Bellinazzo la smentisce, un vero KO

Inter News: La Gazzetta insiste con il FFP

(Inter News) Il sito della Gazzetta mette in rilievo quella che a loro avviso sarebbe la new line del mercato nerazzurro. Parola d’ordine svecchiare e dunque via alle attenzioni su giovani rampanti. Andersen della Sampdoria, Lazzari della Spal e la ciliegina Martial dello United sarebbero i candidati per assicurare la mutazione anagrafica alla squadra. In quest’ottica l’Inter saluterebbero Miranda, Borja Valero, Ranocchia e Candreva.

Vabbè, nessuna obiezione al riguardo, tutto è possibile quando si parla di mercato. Ma il pezzo si chiude con una osservazione per lo meno fuorviante: “il processo di crescita dovrà passare anche da una cessione importante che sistemi i conti anche in ottica Fair Play Uefa: in questo senso occhio a Skriniar o Perisic.”

Siamo alle solite secondo la rosea. L’ Inter di sempre, boccheggiante per il FFP costretta a vendere uno dei big. Ritornello ormai trito e ritrito, sorprende solo l’assenza del nome di Icardi e poi sembra di essere tornati indietro al 30 giugno scorso.

Bellinazzo chiarisce

Al di là del fastidio, sarà bene che qualcuno in società inizi a controbattere. Oggi ci ha pensato Marco Bellinazzo, penna principe dell’economia calcistica, a smentire la Gazzetta. L’Inter non ha più bisogno di mettere i conti a posto in ottica FFP, “l’Inter ha superato il problema FFP, ha soltanto delle piccole sanzioni ma questo rientra nel monitoraggio complessivo. I nerazzurri hanno quasi raggiunto il pareggio del bilancio, ma non hanno i ricavi sufficienti per effettuare grandi acquisti. Per cui fare plusvalenze può essere un’opportunità ma non un obbligo”.

C’è una bella differenza tra dover mettere i conti a posto come sostenuto dalla Gazzetta e cercare opportunità di mercato tramite le plusvalenze, come del resto fanno tutti i club, dalla serie A ai dilettanti, Liga e Premier comprese.

Sarebbe interessante capire una volta per tutte le ragioni di questo atteggiamento della Gazzetta nei confronti dell’Inter. Non è la prima volta e non sarà l’ultima, i tifosi ormai si sono abituati e la loro reazione è chiara, come dimostrano anche i dati ADS sulle vendite dei quotidiani.

Fonti: Gazzetta.it, Sky Sport