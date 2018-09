Inter news, feroce accusa del giornalista ai tifosi nerazzurri

I tifosi dell’Inter esultano troppo

L’Inter inizia a far sorridere i propri tifosi grazie alle vittorie contro Tottenham e Sampdoria avvenute in extremis. Eppure, l’inizio della stagione non faceva ben sperare considerate le sconfitte avvenute con Sassuolo e Parma. Probabilmente il ritorno in Champions League ha dato la giusta carica per invertire il trend e cercare di raggiungere le nuove ambizioni preposte. Al termine del quinto turno di campionato, sono arrivate delle frasi su Inter, Juventus e Milan. In particolar modo, la critica è stata pungente per i tifosi nerazzurri. Il giornalista Paolo de Paola ha dichiarato:

“L’Inter esulta ogni volta come se vincesse la Champions o il campionato ma segna solo nel finale “

Questo invece il pensiero generale espresso ai microfoni di RMC Sport:

“Il livello della concorrenza alla Juve è peggiorato. Il Napoli è in fase sperimentale, l’Inter esulta ogni volta come se vincesse la Champions o il campionato ma segna solo nel finale e il Milan non ha ancora trovato l’allenatore giusto”