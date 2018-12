Inter news, espulsione Spalletti: la decisione del giudice sportivo

Inter news, è arrivata la decisione del giudice sportivo sull’espulsione subita del tecnico nerazzurro in Roma-Inter

Inter news, a pochi minuti dal termine di Roma-Inter, Luciano Spalletti è stato espulso dall’arbitro Rocchi. Oggi, è arrivata la decisione del giudice sportivo: nessuna squalifica per il tecnico nerazzurro, solo un’ammonizione con diffida.

“Ammonizione con diffida. Spalletti Luciano (Internazionale): per essere, al 48° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale; recidivo”, questo il comunicato presente sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Spalletti sarà regolarmente in panchina venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino nel big match della 15esima giornata di campionato contro la Juventus.

Per quanto riguarda i giocatori nerazzurri, Kwadwo Asamoah è arrivato al quarto cartellino giallo in campionato. Il terzino sinistro è entrato in diffida.