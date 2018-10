Inter news, ecco perchè non è ancora pronta la coppia Lautaro Icardi

Tutti sognano la coppia argentina

L’Inter dopo le cinque vittorie consecutive ha invertito un trend che aveva deluso le aspettative delle prime settimane. La squadra si è ripresa ed il tecnico sembra aver trovato la giusta quadratura. Non bisogna dimenticare che i tanti infortuni hanno ostacolato il percorso nerazzurro. Radja Nainggolan non ha sostenuto l’intera preparazione per un problema muscolare. Successivamente, ha creato problemi il ginocchio di Icardi ed infine si sono aggiunti Lautaro Martinez e Sime Vrsaljko.

Il croato sta recuperando e non si esclude l’impiego nel prossimo match di Ferrara. I tifosi, però, sognano in attacco la coppia argentina. Nella gara contro il Sassuolo, l’ex Racing ha preso il posto di Nainggolan ma non ha svolto una prestazione sufficiente. Il ruolo da trequartista non è congeniale alle sue caratteristiche. Potrebbe giocare accanto al suo capitano ma da seconda punta. Tutti lo vorrebbero, tutti sono curiosi tranne Luciano Spalletti che, ne manda in campo al massimo uno.

Il motivo per il quale non è possibile osservarli entrambi è semplice da comprendere. Con i due attaccanti centrali e gli esterni molto alti, la squadra non avrebbe equilibrio e mancherebbe il collante tra centrocampo e attacco. Anche Fabrizio Biasin è intervenuto su tale argomento ai microfoni di Rmc Sport, dichiarando:

La coppia Lautaro -Icardi in attacco affascina tutti i tifosi, ma Spalletti deve mantenere gli equilibri di squadra. Il tecnico ci sta ragionando ma la soluzione non è ancora immediata, magari la vedremo a partita in corso con la Spal.