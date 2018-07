Inter News: Ecco come vedere la sfida tra Inter e Zenit

Inter News: ecco come vedere la terza amichevole estiva che l’Inter giocherà stasera contro i russi dello Zenit San Pietroburgo

Inter News – Il precampionato dell’Inter è sempre più social. Non solo per gli hashtag lanciati dalla società nerazzurra. Tendenza iniziata l’estate scorsa con #InterIsComing e proseguita, dopo la vittoria con la Lazio e la qualificazione in Champions League, con #InterIsHere.

In questo precampionato l’Inter ha deciso di dare la possibilità ai propri tifosi di seguire la amichevoli in maniera gratuita. La prima amichevole col Lugano è stata trasmessa da Inter Tv, per i clienti Sky, e dal sito inter.it.

La possibilità di vedere le partite su twitter

Per le partite contro il Sion e contro lo Zenit San Pietroburgo, l’Inter ha deciso di utilizzare twitter. Sarà infatti possibile assistere alla partita accedendo semplicemente al proprio account twitter, andare sulla pagina ufficiale dei nerazzurri e seguire l’incontro. Il tutto in diretta, in hd, gratuitamente e comodamente dal divano di casa propria.

L’Inter diventa così sempre più social, non solo per gli hashtag, ma anche per far stare i tifosi vicini alla squadra.