Inter News, è stato il trascinatore: nessun dubbio per i tifosi nerazzurri

Inter News, ha trascinato i nerazzurri nelle ultime partite vinte tra campionato e Champions League, i tifosi hanno espresso la loro opinione a riguardo

Inter News, Mauro Icardi è tornato l’attaccante letale visto nella passata stagione. Dopo un inizio di stagione non semplice, il capitano nerazzurro ha recuperato la condizione fisica e ha iniziato a segnare con continuità.

Decisivo a Eindhoven contro il Psv, con le rete che ha regalato il prezioso successo all’Inter, il secondo consecutivo in Champions League. Decisivo domenica sera a Ferrara contro la Spal, con la prima doppietta stagionale che ha portato i nerazzurri a conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Migliore in campo

Sull’account Twitter ufficiale del club, la società nerazzurra ha pubblicato il consueto sondaggio per votare il migliore in campo di Spal-Inter. I giocatori scelti sono stati Mauro Icardi, Samir Handanovic, Sime Vrsaljko e Ivan Perisic.

Sono stati 7.825 i voti arrivati. Il centravanti nerazzurro ha vinto nettamente il sondaggio, con il 69% dei voti. Al secondo posto Handanovic con il 25%, seguito da Vrsaljko con il 4% e Perisic con il 2%. Due reti siglate dall’attaccante argentino contro la Spal. Un colpo di testa con deviazione decisiva di Djourou nel primo tempo e un perfetto piatto destro, dopo un preciso stop di sinistro, che non ha lasciato scampo a Gomis. Una doppietta che porta Icardi a quota 3 reti in campionato che, sommate ai 2 gol realizzati in Champions League, portano il bottino stagionale a quota 5 reti.