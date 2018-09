(Inter News) E’ già finita la favola nerazzurra del centrocampista ?

Loading...

Inter News: Mai pienamente convincente

(Inter News) Era arrivato nel mercato estivo dello scorso anno come l’elemento che doveva portare lucidità e tempi di gioco nel centrocampo nerazzurro. Le aspettative erano alte, considerata la sua esperienza e ciò che aveva messo in mostra a Firenze. Nella città toscana il suo trasferimento a Milano era stato vissuto con grande intensità perché Borja Valero non era un giocatore qualunque. Lui era “il Sindaco”, era quello con le coordinate geografiche di Firenze tatuate sul braccio, il simbolo, una bandiera.

Dopo un inizio di campionato non malvagio, lo spagnolo è lentamente scivolato indietro nelle gerarchie di Spalletti, complice anche il periodo nero invernale e l’esplosione di Brozovic davanti alla difesa. Fino a diventare un inquilino quasi fisso della panchina.

Addio a fine stagione?

D’altro canto le sue prove non sono mai state indimenticabili. Performance grigie, caratterizzate spesso da una lentezza esasperante quasi mai colmata da giocate in verticale tali da mandare in profondità i compagni. Se Rocco diceva che non c’era bisogno che il giocatore sudasse perché a correre doveva essere la palla, Borja non è riuscito fino in fondo neanche in questo intento.

Oggi il sito di Tuttosport formula l’ipotesi che il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare l’Inter al termine di questo campionato. Eventualità tutt’altro che remota, anche perché la mediana nerazzurra avrà bisogno di concretezza e velocità di pensiero e di azione anche prima della fine del campionato. La Champions è alle porte e la voglia di esserci anche in primavera è tanta, nonostante il girone infernale. La rosa c’è ma ritocchi in meglio sono sempre ben accetti, soprattutto da Spalletti.

