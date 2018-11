Inter news, è arrivato un altro trionfo: percorso netto, 5 su 5!

Inter news, la squadra nerazzurra non si ferma più, oggi è arrivato il quinto successo consecutivo

Inter news, un’altra vittoria, la quinta su cinque partite giocate in campionato: l’Inter femminile continua la sua marcia vincente. A Sedriano, la squadra del tecnico De La Fuente, ha superato 3-0 il Cesena. Per l’Inter è il terzo successo casalingo della stagione.

Una vittoria targata Pandini e Marinelli. Inter in vantaggio al 30° con la rete di Pandini, nella ripresa arriva la doppietta di Marinelli, con i gol segnati al 70° e 79°. L’Inter continua la sua cavalcata in testa alla classifica del campionato cadetto a punteggo pieno con 15 punti. Un primo posto condiviso con la Roma CF.

Miglior attacco e difesa

Un inizio di stagione perfetto per l’Inter del tecnico De La Fuente. Oltre al primo posto in classifica, la squadra nerazzurra vanta il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

Sono ben 19 le reti messe a segno dall’Inter in cinque giornate. Dietro alla squadra nerazzurra, c’è la Fortitudo Mozzecane e il Milan Ladies con 11 reti segnate. Non solo un attacco stellare, ma anche una difesa perfetta. L’Inter non ha ancora subito reti in questo campionato. In questa classifica, segue la Roma CF con 2 reti subite e il Ravenna Woman e l’Empoli Ladies con 5 reti subite. Nel prossimo turno, l’Inter affronterà in trasferta l’Arezzo, fermo a quota zero punti e peggior attacco del torneo con solo 2 reti segnate in cinque incontri.