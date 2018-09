Inter News, è arrivato il verdetto: i tifosi nerazzurri hanno deciso

Inter News, contro il Cagliari i nerazzurri hanno conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato, la tifoseria ha decretato il migliore in campo

Inter News, dopo Sampdoria e Fiorentina, i nerazzurri hanno battuto il Cagliari 2-0 a ‘San Siro’, ottenendo il terzo successo consecutivo in campionato. Se contiamo anche la prima vittoria in Champions League contro il Tottenham, la squadra di Luciano Spalletti è arrivata a quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Ieri sera al ‘Giuseppe Meazza’ è arrivata la seconda vittoria consecutiva in casa. Grandi protagonisti del match Lautaro Martinez e Matteo Politano, che hanno segnato la prima rete ufficiale con la maglia dell’Inter. Un perfetto colpo di testa per l’attaccante argentino, un preciso sinistro per l’esterno offensivo italiano, così i nerazzurri hanno superato il Cagliari.

Lautaro migliore in campo

Nella giornata odierna, la società nerazzurra ha lanciato il sondaggio sul profilo Twitter. “Dite la vostra: chi è stato il migliore in campo di Inter-Cagliari?”. Sono arrivati 6.257 voti: i tifosi nerazzurri hanno premiato Lautaro Martinez con il 43% dei voti. Dietro all’attaccante argentino è arrivato Matteo Politano con il 29%. In terza posizione Dalbert col 18%, chiude Stefan de Vrij al quarto posto con il 10%.

E’ stata la serata di Lautaro. All’esordio da titolare a ‘San Siro’, sono bastati 12 minuti all’attaccante argentino per segnare la prima rete ufficiale con la maglia dell’Inter. Non solo il gol realizzato, Lautaro ha giocato un’ ottima partita. Movimento, pressing e agonismo, con ottime giocate, il centravanti ex Racing Club ha dato dimostrazione di tutte le sue qualità. Frenato da un infortunio muscolare al polpaccio ad inizio settembre, Lautaro è tornato a disposizione di Spalletti e alla prima occasione e andato subito a segno. ‘El Toro’ potrà essere un’arma in più per i nerazzurri.