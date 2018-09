(Inter News) Di Marzio spiega il retroscena, l’Inter paga uno e prende tre

Loading...

Inter News: un acquisto voluto ed azzeccato

(Inter News) Icardi sarà impegnato domani con la sua nazionale argentina, il suo rientro in Italia è previsto per venerdì. Lautaro Martinez è ancora alle prese con il guai muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell’albiceleste per rientrare frettolosamente a Milano. E sabato pomeriggio c’è il Parma. Spalletti osserva e si gratta la pelata, anche perché 72 ore dopo a San Siro arriva il Tottenham per il grande rientro nell’Europa dei big.

In quella serata ci sarà bisogno come non mai di andare in gol, la logica del girone lo impone. E dunque il mister di Certaldo potrebbe decidere di lasciare Icardi in panchina sabato in via cautelativa per averlo al 100% contro gli inglesi.

E in questo caso contro il Parma ecco rispuntare Keita Balde al centro dell’attacco nerazzurro, come già avvenuto a Bologna. Keita esterno, Keita seconda punta, adesso Keita punta centrale, un uomo solo per tre ruoli.

Gianluca Di Marzio su SkySport24 poco fa ha parlato proprio di questo e della lucida decisione con cui l’Inter ha cercato l’acquisto dell’ex laziale.

Occorreva un giocatore con la capacità di esprimersi ad alti livelli in più ruoli, con le caratteristiche che permettessero al bisogno il lavoro di supporto a Icardi o i suoi allunghi letali sulla fascia. Uno che potesse giocare anche con Lautaro se del caso, perché tre competizioni proporranno comunque l’esigenza di un turn over intelligente da parte di Spalletti. Ecco perché la scelta di Keita per Di Marzio, un uomo che in attacco può rendersi utile in tutti i ruoli. Insomma paghi uno e prendi tre.

Fonte Sky Sport