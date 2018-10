Inter news, De Boer su Icardi: “cose di lui che non appartengono a…”

L’ex tecnico sul calciatore nerazzurro

Frank De Boer, ex tecnico dell’Inter, è intervenuto sulla partita che la squadra di Luciano Spalletti affronterà contro il Psv. L’allenatore olandese,intervistato dai microfoni del quotidiano olandese Algemeen Dagblad, ha espresso parole soprattutto su Mauro Icardi.

Tanti elogi sotto il profilo tecnico per l’attaccante di Rosario.

“Mi piaceva molto come attaccante, la sua classe si vedeva subito nei primi allenamenti. Segna da ogni angolo, ha una buona accelerazione, ha grandi numeri e lo vedremo anche con il Psv. Ha segnato 109 gol in 187 partite, una media superiore a un gol ogni due partite”. “E’ stato due volte capocannoniere della Serie A negli ultimi due anni, questo la dice lunga, sono molto curioso di vedere che giocatore affronterà domani il Psv.

Non il capitano esemplare

Mauro Icardi come capitano non è il profilo adatto per Frank De Boer che ha dichiarato_

” Capitano? L’ho trovato così quando sono subentrato a Mancini, tuttavia non pensavo di certo che fosse il miglior capitano possibile. Ci sono cose di lui che non appartengono a un capitano, come ad esempio la polemica con i suoi sostenitori, ma non puoi perdere un giocatore così importante quando subentri nel mezzo della preparazione”

Giudizio finale

Al termine dell’intervista, il rapporto tra i due sembra essere rimasto pacifico, infatti, l’ex coach dell’Ajax conclude:

“non ho mai avuto nulla di cui lamentarmi di Icardi, ha sempre fatto del suo meglio”

L’esperienza di De Boer con l’Inter è terminata nel mese di novembre dopo un inizio di stagione davvero difficoltoso e una sinergia con il gruppo mai creatasi.