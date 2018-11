(Inter News) Dall’Ucraina una vergognosa offesa all’Inter. Ecco perchè

Inter News: Incredibile cartello esposto durante una manifestazione

(Inter News) Un modo per offendere l’Inter si trova sempre, in Italia o all’estero. Questa volta ci sarebbe quasi da sorridere per le circostanze in cui il nome della società è stato tirato in ballo. Ma di fronte ad offese così becere non c’è da scherzare.

La notizia viene da Kiev, capitale dell’Ucraina, dove nei giorni scorsi una piccola folla si è riunita per protestare contro il governo, ed in particolare contro un ministro, Arsen Avakov accusato di corruzione.

In mezzo ai tanti cartelli scritti in cirillico ne è spuntato uno incredibile, scritto in italiano con un inequivocabile “Inter m***a.”

Cosa c’entri l’Inter con il governo Ucraino lo spiega il sito Calciomercato.com. secondo cui gli esagitati avevano nel mirino proprio il club nerazzurro. Avakov infatti non avrebbe mai nascosto il suo tifo per i nerazzurri, come testimoniato da un post twittato in occasione dell’ultimo derby: “Forza Inter, il derby è nerazzurro” accompagnato dalla bandiera ucraina.

Fonte Calciomercato.com