Inter News, un ex presidente nerazzurro ha parlato poco fa, spiegate le differenze tra due epoche e un giudizio sulla nuova proprietà

Inter News, l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini ha parlato poco fa ai microfoni di RMC Sport Network. L’ex numero uno dell’Inter, dal 1984 al 1995, ha commentato le differenze tra la squadra attuale e quella gestita da lui. Un commento anche su Suning, che si appresta ad acquisire il 100% del club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Ai miei tempi si potevano ingaggiare solo 3 stranieri, adesso il quadro é totalmente diverso e vedo un’Inter meno romantica, meno italiana. San Siro, però, é sempre pieno e questa Inter piace”.

Nuova proprietà

Ernesto Pellegrini ha parlato di Suning, il colosso cinese che da poco più di due anni ha preso la guida dell’Inter. Ecco il suo commento: “Suning sta investendo molto sul mercato, soprattutto in questa stagione. Si é e si deve essere interisti anche davanti ad un proprietà straniera, il fascino per i colori nerazzurri é più forte di tutto”.

Parlando di nuovi proprietari, un accenno a Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan, ha acquisito da poco tempo il Monza. Pellegrini ha così commentato: “Non ho parlato con Berlusconi dopo l’acquisizione del Monza, ma questo é un gesto per valorizzare la Brianza e divertirsi. Non é facile, però, portare una squadra dalla C alla A. Io, dal canto mio, non ho pensato a un rientro nel calcio”.