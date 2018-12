Inter news, brutta sconfitta dei nerazzurri contro il Torino, passivo molto pesante, alla ripresa del campionato ci sarà la capolista

Inter news, finisce con una sconfitta il 2018 della Primavera nerazzurra. A Torino, la squadra di Armando Madonna ha subito un pesante passivo, perdendo 4-0.

I granata hanno sfruttato le occasioni avute, mentre l’Inter non ha concretizzato, sprecando sull’1-0 per ben due volte il possibile gol del pari. Prima è Colidio a non riuscire a calciare in porta dopo aver ricevuto un pallone sul filo del fuorigioco, poi è Persyn a sprecare con una conclusione a porta vuota alta sopra la traversa.

Le reti del Torino hanno portato la firma di Millico, De Angelis, Rauti e Djoulou. Con questo successo, i granata agganciano al primo posto in classifica l’Atalanta, a quota 29 punti. L’Inter resta ferma al quinto posto con 21 punti. Roma e Napoli hanno la possibilità di superare i nerazzurri in caso di vittoria.

Contro il Torino è stato l’ultimo match del 2018. Alla ripresa del campionato, fissata per l’11 gennaio 2019, l’Inter sarà attesa dal big match casalingo contro l’Atalanta. Subito una grande sfida per riprendere la stagione con una vittoria. Prima dello stop odierno, i nerazzurri hanno vinto le ultime quattro partite: due in campionato, una in Tim Cup e una nella Uefa Youth League.