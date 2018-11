(Inter News) Infortunio di Rafinha, c’è un legame con l’Inter

Inter News: Il crack di Rafinha nasce a Milano?

(Inter News) Rottura del crociato anteriore, questa la nefasta diagnosi arrivata a Rafinha dopo l’incidente dello scorso week end in occasione della gara con l’Atletico Madrid.

Un infortunio che l’ex nerazzurro non ha “sentito” a caldo. Prova ne sia il fatto che ha continuato a giocare per quasi 40 minuti prima di essere sostituito.

Il quotidiano spagnolo Sport si è chiesto come sia stato possibile questo tempo così lungo intercorso tra il momento del crack e l’uscita dal campo di Rafinha.

“La domanda è se hai una lesione di tale gravità, come ha fatto a rimanere tanto tempo in campo? La risposta sta in una preparazione fisica spettacolare. Rafinha ha avviato un programma di recupero già a Milano con l’Inter e ha continuato a Barcellona.

Dopo ogni allenamento quotidiano mattutino con il Barça, il giocatore ha programmato una sessione pomeridiana con fisioterapista e preparatore atletico per rafforzare le gambe proprio per prevenire infortuni, e questo gli ha permesso di resistere senza problemi nonostante il grave infortunio.

Il tutto completato da una dieta rigorosa che ha fatto in modo che fosse in uno stato di forma spettacolare. Ma ci sono purtroppo nel calcio fattori che non possono essere tenuti sotto controllo, come l’entrata di un avversario. Ora, nonostante la sfortuna che lo ha accompagnato negli ultimi anni, il giocatore si sente forte e guarda avanti pronto a superare l’ennesimo infortunio e a tornare sui campi da gioco”.

