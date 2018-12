(Inter News) Corsera e Sconcerti, fucili puntati su Spalletti

Inter News: Spalletti preso di mira

(Inter News) Nell’imminenza della partita decisiva per le sorti della Champions, Spalletti si ritrova, una volta ancora, nell’occhio del ciclone. Sui social non si contano le critiche e le ironie dopo la sconfitta di misura a Torino, imputata per larga parte e quasi da tutti alla sostituzione di Politano.

Ma anche gli addetti ai lavori più importanti non risparmiano il mister nerazzurro. Come se non bastasse quella che già regna intorno ai nerazzurri, il Corriere della Sera mette ancora un po’ pressione nell’ ambiente e sull’allenatore.

“I nerazzurri si giocano un pezzo di futuro e inevitabilmente anche il tecnico: dovesse fallire la qualificazione il resto della stagione sarebbe molto più complesso. L’allenatore deve riuscire a uscire dal mese nero e non far scivolare la squadra in un periodo di involuzione, come accaduto l’anno passato“.

Mario Sconcerti sentenzia

E non poteva mancare di far sentire la sua voce Mario Sconcerti che, ai microfoni di Rmc, parla così.

“Secondo me a questo punto della stagione non possiamo continuare a dire che l’Inter è una grande squadra e che Spalletti è un grande allenatore. I nerazzurri sono molto lontani dalla Juventus in questo momento. Il secondo tempo del match con la Juventus ha manifestato due errori diversi, uno che la Juve ha preso molto più campo con l’Inter che è retrocessa sempre più.

Sconcerti chiude il suo pensiero sulle sostituzioni di Spalletti nel derby d’Italia. Un errore anche secondo lui togliere Politano. Così come l’ingresso di Borja Valero che a suo avviso non è da schierare in coppia con Joao Mario per le difficoltà atletiche di entrambi.

Fonti: Corriere della Sera, Rmc