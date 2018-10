Inter news, contro la Spal per chiudere bene: recupera il calciatore

Inter: contro la Spal per vincere ancora

L’Inter affronterà la Spal domenica sera alle ore 20-30. Sarà l’ultima gara prima del turno riservato alle nazionali. I nerazzurri devono vincere per accorciare sulla Juventus e chiudere un mese in ci sono stati ottenuti ben 5 successi di fila. Servirà una squadra lucida per scardinare l’ostica formazione di mister Semplici.

Per affrontare il 3-5-2 dei ferraresi, il tecnico di Certaldo si affiderà a calciatori dinamici. Ci sarà anche il giusto turn-over dopo le fatiche del turno in Champions League. La notizia più importante riguarda il recupero di Sime Vrsaljko. Non è ancora chiaro se verrà subito proposto in campo al posto di Danilo D’Ambrosio o si attenderà la sosta per permettergli una completa guarigione. In difesa, intanto, spazio a Mirando De Vrij e Dalbert. A centrocampo dovrebbe ritornare Roberto Gagliardini affiancato da Borja Valero. Candreva, Nainggolan e Perisic dovrebbero sostenere Mauro Icardi, quest’ultimo in ballottaggio con Lautaro Martinez.