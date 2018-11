(Inter News) Centrocampo Inter non da serie A. Contenti loro…

Inter News: A Napoli la pensano così

(Inter News) Che il tifo prenda il sopravvento nelle discussioni tra i tifosi rientra nella normalità. Gli addetti ai lavori invece dovrebbero essere un po’ più prudenti prima di lanciarsi in dichiarazioni troppo avventate.

Nelle ultime ore è stato Umberto Chiariello, giornalista napoletano, a spararla grossa su Canale 21 a proposito del centrocampo dell’Inter.

Le sue parole sono riportate dal sito Tutto Napoli.it. “Non posso pensare che un centrocampo con Vecino, Brozovic o Gagliardini possa competere per lo Scudetto, in altri tempi non sarebbe stato buono neanche per fare la serie A. Gagliardini non è da serie A, Vecino è muscolare, poteva piacere a Sarri che l’ha già avuto. Il Napoli ha un centrocampo top, pure la Roma se riesce ad assemblarlo, ma in ogni caso l’anti-Juve non c’è, esiste solo la migliore delle altre”.

Poi il giornalista è stato sollecitato a proposito del rapporto Juventus – arbitri. Questo il suo pensiero: “Lo eravamo l’anno scorso l’anti-Juve, ma con CR7, Cancelo e altri le cose sono cambiate. Poi vediamo Pjanic a Parma e Benatia a Milano non espulsi, Chiellini mai ammonito e le solite cose.i campionati si vincono gestendo i cartellini, non con i rigori, non avete capito niente. Non si capisce perché non possano giocare in 10…”.

Fonte Tutto Napoli