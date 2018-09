Inter news, c’è un momento della gara in cui gli avversari si arrendono

Inter: è nata la zona Spalletti

L’Inter ha invertito il trend negativo delle giornate iniziali con le vittorie, entrambe all’ultimo minuto, contro Tottenham e Sampdoria. Potrebbe sembrare fortuna o pura casualità ma la squadra di Spalletti negli ultimi 10 minuti di gara è la più temibile. Nessuna formazione ha questi numeri, per questo motivo Icardi e compagni hanno un’altra arma su cui puntare. Sono già 16 i gol segnati dalla squadra negli ultimi dieci minuti. SI ricordano i successi contro Genoa, Crotone, Milan e Lazio della scorsa stagione e, come se non bastasse, i protagonisti sono i soliti tre. Mauro Icardi, Matias Vecino e Ivan Perisic.

Il segreto

Leggendo le statistiche non può affatto trattarsi di fortuna e per questo motivo va studiato il motivo di quanto accade in campo. Innanzitutto deve essere elogiata una fondamentale preparazione atletica che tiene in vita i nerazzurri per più di 95 minuti a ritmi alti. Da non sottovalutare la tenuta mentale dei calciatori più rappresentativi, i quali diventano sempre più determinati quando il risultato è ancora sfavorevole. Con il mercato di questa estate, l‘Inter, era stata etichettata come l’anti-Juventus ma, a quanto pare, le avversarie avranno un problema in più indipendentemente dai singoli: ” la zona Spalletti”.