Inter news | Brutta notizia per Spalletti, il difensore si ferma in allemanento

Inter news |Tegola per Spalletti: il difensore si ferma in allenamento

Brutta notizia per Spalletti per l’inter in generale. Dalbert si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno. Il terzino brasiliano si è sottoposto immediatamente agli accertamenti medici presso la clinica Humanitas sita a Rozzano.

Dagli esami è emerso una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Dalbert non sarà disponibile quindi per la gara di sabato sera contro il Frosinone. per la fascia sinistra era uno dei favoriti in vista della gara di campionato, ma ora Spalletti sarà costretto a fare altre scelte.

Qesto stop arriva in un brutto momento, sia per il giocatore che per la squadra. Per Dalbert in primis, visto che non potrà proseguire il processo di crescita di cui si stava rendendo protagonista. sabato avrebbe avuto una ghiotta occasione, visto che con ogni probabilità sarebbe partita dal primo minuto.

Spalletti poi dovrà fare i conti con una vera emergenza sulle fasce difensive, dal momento che in settimana si è fermato anche Vrsaljko con la sua nazionale. Avere gli uomini contati non è la situazione migliore per il tecnico toscano, visto che dovrà affrontare un vero tour de force. Il calendario infatti dice che i nerazzurri dovranno affrontare in ordine Frosinone, Tottenaham, Roma, Juventus e PSV.