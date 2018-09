(Inter News) Bilancio 2018 ok , crescono i ricavi, verso la rivoluzione in dirigenza

Inter News: Bilancio 2018 in porto, numeri positivi

(Inter News) Calcio e Finanza.it riporta le notizie relative alla riunione del CdA dell’Inter svoltosi in mattinata. Contrariamente alle voci circolate ieri che facevano intravedere un rinvio della riunione, il Consiglio si è svolto regolarmente. E’ stato dunque approvato il bilancio del periodo chiuso al al 30 giugno 2018 con una perdita di circa 18 milioni di euro.

Un miglioramento evidente, “rispetto al -24 milioni dell’esercizio 2017, secondo quanto riporta l’Ansa. I parametri del Fair Play Finanziario, al netto delle spese per il settore giovanile e per le infrastrutture sono comunque stati rispettati, secondo la società nerazzurra.”

I ricavi al netto delle plusvalenze riferibili alla compravendita di giocatori sarebbero in aumento del 6% rispetto allo scorso esercizio attestandosi oltre i 280 milioni di euro. “Un aumento comunque rilevante, considerando che nella scorsa stagione l’Inter non ha partecipato alle coppe europee, al contrario dell’annata 2016/17.”

Verso la nuova dirigenza

Approvato anche il bilancio di M-I Stadio, la società compartecipata tra Inter e Milan per la gestione dell’impianto di San Siro. Come riporta il sito FCInter1908, il CdA ha fissato anche la data (26 ottobre) per l’assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio e rinnovare il board in scadenza. Potrebbe essere quella l’occasione in cui Thohir lascerà la presidenza del club per la probabile scalata al vertice di Steve Zhang.

Fonti Calcio e Finanza.it, FC Inter 1908