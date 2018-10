Inter news, Biasin: nuovo scenario sull’arrivo di Marotta

Biasin conferma la trattativa

L’Inter stringe fortemente i contatti con Giuseppe Marotta. La trattativa si è intensificata dopo l’uffcialità del nuovo presidente, Steven Zhang. Il giovanissimo imprenditore cinese vorrebbe l’ex Juventus in società per rinforzare anche questo reparto. Vige ancora molto scetticismo, visti i precedenti bianconeri di Marotta, per buona parte del popolo nerazzurro ma, stando agli ultimi aggiornamenti, mancherebbe davvero poco per la fumata bianca.

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, conferma l’arrivo di Marotta che dividerà il ruolo con a.d Antonello.

” # Inter e Marotta hanno accordo su tutto (da capire solo le tempistiche): l’ex dg Juve diventerà amministratore delegato dei nerazzurri (a quanto pare non “al posto” ma “insieme” ad Antonello).

Questo il tweet:

#Inter–#Marotta hanno accordo su tutto (da capire solo le tempistiche): l'ex dg #Juve diventerà amministratore delegato dei nerazzurri (a quanto pare non "al posto" ma "insieme" ad #Antonello). — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 28, 2018