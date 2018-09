Inter news, Biasin chiaro sui gol in extremis: il segreto è…

Biasin interviene sulle vittorie nerazzurre

Fabrizio Biasin, ospite del programma del lunedì “Tiki Taka”, è intervenuto sua squadra del cuore e delle due vittorie giunte in extremis. Questa la risposta a chi parlava di una squadra fortunata ed ancora in fase di rodaggio:

Mauro Icardi tocca gli stessi palloni dell’anno scorso, quando ha fatto 29 gol. Lasciatelo fare. si deve migliorare come squadra, ma questa si sta trovando: ha grande potenziale, perché se non ce l’hai, due partite al 93′ così non le vinci.

Poi un paio di frasi molto determinate sulla squalifica inflitta a Luciano Spalletti per aver esultato in maniera polemica e sulla reazione di Javier Zanetti dopo il goal:

” Esultanza di Zanetti? Una cosa rarissima, anche lui si domanda perché per 4 giornate ci hanno fatto credere che il Var non esistesse più”.